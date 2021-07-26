مثال الالوسي لـ / نينا / : الكاظمي سيقدم تعهدات للرئيس الامريكي لبقائه رئيسا للوزراء

2021/07/26 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد السياسي مثال الالوسي ان : رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقدم تعهدات للرئيس الامريكي جو بايدن لبقائه رئيسا للوزراء.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : العراق ساحة مهمة استراتيجية متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية لا تقررها تقلبات الرأي العام لا في امريكا ولا غير مكان.واضاف ان : اي انسحاب أمريكي من العراق سيؤدي الى ارض خصبة للفتن والحروب الاقليمية.وعن مساحة ماستأخذه مناقشات الكاظمي بايدن حول الانتخابات : لا اعتقد ان الانتخابات هي الاهتمام بل الاهتمام ما سيقدمه الكاظمي خارج اطار الوفد المرافق من تعهدات للجم الوجود الاقليمي الضار في العراق..مبينا ان ماسيقدمه الكاظمي خارج اطار الوفد ستبقيه رئيسا للوزراء.ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساء اليوم الرئيس الامريكي جو بايدن في العاصمة واشنطن./انتهى3

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