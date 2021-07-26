العراق.. إصابة 3 في انفجار بعتاد لميليشيا فرقة الإمام علي بالنجف

2021/07/26 | 20:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة الإمام علي، التابعة للحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، تعرض حاويات عتاد في النجف الأشرف لانفجار ضخم.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن فرقة الإمام علي التابعة للحشد الشعبي أعلنت اليوم الاثنين، إصابة ثلاثة من مقاتليها في انفجار في النجف بجنوب العراق.

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الخبراء الفنيون

وكانت قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية على خلفية الانفجار للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير، علما أن المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث.

وحددت اللجنة أن حادث الانفجار ناجم عن سوء التخزين مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وأن فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا في مقر الحادث للمعالجة، والدفاعات الجوية لم تسجل أي طيران لمسيّرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سبق أن وجه على خلفية حوادث تفجيرات مشابهة، بإعادة النظر بآليات تخزين الأسلحة وتطبيق المعايير القياسية الرسمية السليمة في عملية التخزين في كل المعسكرات حفاظا على أرواح المواطنين وأسلحة وعتاد الدولة وقواتها المسلحة.

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