صحة الرصافة: منافذ التلقيح تشهد اقبالا واسعا على تلقي اللقاح من كبار السن (صور)

2021/07/26 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، عن اقبال واسع لتلقي اللقاح من قبل كبار السن مما يساهم في زيادة الوعي المجتمعي والوصول الى المناعة المجتمعية.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة محمد جهاد جواد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "منافذ التلقيح في المستشفيات والمراكز الصحية في الرصافة شهدت اليوم اقبالا واسعا من قبل المواطنين من كبار السن لتلقي اللقاح".

وأضاف ان "هذه الخطوة مشجعة وتدل على زيادة الوعي المجتمعي وتدفع باقي فئات المجتمع الى مراجعة المنافذ لتلقي اللقاح"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة يجب ان يرافقها زيادة الوعي حول الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتثقيف حول مخاطر الوباء".

ولفت الى ان "صحة الرصافة تعمل على زيادة منافذ التلقيح خلال الأيام المقبلة للوصول الى المناعة المجتمعية".

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