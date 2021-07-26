2021/07/26 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رحبت الأمم المتحدة في العراق بمساهمة من فرنسا قدرها 500 ألف يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي القادمة في 10 تشرين الأول 2021.وسيدعم التمويل الفرنسي / حسب بيان للبعثة الاممية / نشر مراقبي الانتخابات التابعين للأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2576 لعام 2021.وقال السفير الفرنسى لدى العراق، برونو أوبيرت / حسب البيان / ان : المجتمع الدولي قد استجاب بشكل ايجابي على الطلب الذي تقدمت به حكومة العراق لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.واضاف : تلتزم فرنسا بدعم انتخابات حرة، ونزيهة وذات مصداقية في العراق استجابة للتطلعات وسيادة القانون والاصلاحات التي أعرب عنها المواطنون العراقيون.ونيابة عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على الاتفاقية مع فرنسا للاشراف على تمويل وادارة المشروع.وتتقدم الأمم المتحدة بالشكر لفرنسا لمساهمتها التي تعزز من دعم عملية اجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة في العراق./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة في العراق ترحب بمساهمة فرنسا في مشروع دعم الانتخابات المقبلة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة في العراق ترحب بمساهمة فرنسا في مشروع دعم الانتخابات المقبلة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).