النجف يحل ثالثا والديوانية يعبر السماوة بصعوبة

2021/07/26 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تمكن فريق النجف من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة ضمن منافسات الدوري أمام القاسم بهدف دون رد والتي أقيمت في استاد النجف الدولي.النجف دخل المباراة بحافز كبير للبحث عن الوصافة والمباراة في ملعبه وأن أي تعثر للزوراء مقابل فوزه سيتسلق للوصافة وخطف بطاقة التمثيل الآسيوي، لذا دخل المباراة بحثا عن النقاط الثلاث رغم أن المنافس فريق شرس فريق القاسم الشبابي، ورغم محاولات النجف لكنه اصطدم برغبة القاسم بتحقيق نتيجة طيبة ورغم المحاولات إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني تمكن مهاجم النجف احمد لفتة من استغلال كرة عرضية ليستقبلها برأسه محرزا هدف التقدم في الدقيقة 64،وفي ملعب السماوة لن تقل مباراة اصحاب الدار والضيوف الديوانية شأنا عن المباريات الأخرى وشهدت تسجيل خمسة أهداف ثلاث منها للديوانية وأثنين للسماوة.الديوانية كان مهدد قبل خوض المباراة لأن خسارته وفوز الطلبة والصناعات تدفعه لخوض ملحق الهبوط وبالتالي المباراة مهمة بالنسبة له، فدخل المباراة مندفعا وحقق هدف التقدم عبر القائد مصطفى ناظم في الدقيقة 20، لكن السماوة كان خصما عنيدا وأدرك التعادل في نهاية الشوط الأول عبر اللاعب حيدر حليم لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لكلا الفريقين.وفي الشوط الثاني حرج السماوة ضيفه الديوانية بهدف ثاني سجله محسن ستار في الدقيقة 50 من المباراة ما دفع الديوانية للضغط بقوة ليعدل النتيجة في الدقيقة 63 عبر مدافعه صفاء جبار وبعد دقيقتين فقط سجل نهاد محسن الهدف الثالث للديوانية ويؤمن النتيجة حتى نهاية المباراة التي انتهت لمصلحة الديوانية بثلاثة اهداف لهدفين.ورفع الديوانية رصيده إلى النقطة 41 في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 26 في المركز الأخير./انتهى

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