2021/07/26 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن وجود تحرك نيابي للضغط على الحكومة ووزارة المالية لشمول 600 ألف عائلة ضمن الرعاية الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على تخصيصات شمول 600 الف عائلة ضمن الرعاية الاجتماعية في الموازنة حيث لم يتم تطبيقه إلى الآن"، مشيراً إلى "وجود تحرك نيابي للضغط على الحكومة ووزارة المالية لغرض شمول هذه العوائل".

وأضاف أن "جميع الإجراءات مكتملة لهذه العوائل وتم تسجيلها مسبقاً، وأن جميع البيانات مسجلة لدى وزارة التخطيط".

وتابع الفتلاوي، أن "حالات الفقر في العراق تزايدت بشكل مخيف ويجب على الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة للمساهمة في إعالة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالضغط على الحكومة.. تحرك نيابي لشمول 600 ألف عائلة ضمن الرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالضغط على الحكومة.. تحرك نيابي لشمول 600 ألف عائلة ضمن الرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).