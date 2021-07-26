مشروع مجاري الحلة الكبير.. الاعمار تتحدث عن أهميته

2021/07/26 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا المشروع يُعد احد اهم مراحل مشروع مجاري الحلة الكبير.

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