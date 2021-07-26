البيت الأبيض: سنعلن اليوم عن تغيير مهمتنا في العراق من قتالية إلى تدريبية واستشارية

2021/07/26 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد البيت الأبيض ، اليوم الاثنين ، إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن تغيير مهمتنا في العراق من قتالية إلى تدريبية واستشارية.يتبع ...

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