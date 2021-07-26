2021/07/26 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبدأ مسلسل "عائلة سيمبسون" في الموسم الثالث والثلاثين بعرض حلقة موسيقية كاملة.

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