2021/07/26 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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البيت الأبيض سنعلن اليوم تغيير خطتنا في العراق من قتالية إلى تدريبية واستشارية

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