شرطة الديوانية توضح بشأن تعرض أحد ضباطها للضرب

2021/07/26 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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علقت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، على مقطع الفيديو المتداول حول تعرض أحد ضباط الشرطة إلى الضرب.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تناول تعرض أحد ضباط الشرطة إلى الضرب اليوم، مبينة ان أسباب الحادث تعود إلى خلافات عائلية مابين الطرفين نتيجة لوجود خلافات شخصية سابقة فيما بينهم".

وأضافت، أن "مفارز مركز شرطة الحمزة الشرقي قد تمكنت من القاء القبض على الأشخاص المتسببين في الحادث وبحوزتهم عصي غليظة ( وبوري ) حديد ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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