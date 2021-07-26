2021/07/26 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، اعتقال 13 متظاهرا قاموا بإغلاق مدخل شركة نفط ذي قار الحكومية.وقالت الشرطة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن قواتها “تمكنت من إلقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 13 متهما بإغلاق شركة نفط ذي قار المركز الخبري الوطني.

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