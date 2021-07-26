2021/07/26 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الاثنين، بأن واشنطن قلقة بشأن التطورات في تونس، وأن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس.وأوضحت بساكي أن “الولايات المتحدة لم تحدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن قلقة بشأن التطورات في تونس المركز الخبري الوطني.

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