2021/07/26 | 20:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأثنين 26 يوليو 2021 | 08:29 مساءً

| عدد القراءات : 24

ذي قار : اعتقال 13متهم باغلق شركة نفطها

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن القاء القبض على 13 شخص قاموا بغلق مدخل شركة نفط ذي قار باستخدام الإطارات المحترقة والاعتداء على أفراد الأجهزة الامنية برمي الحجارة أثناء فتح مدخل الشركة.



وقال بيان للقيادة منه انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتمت أحالتهم إلى الجهات القضائية.



وكان العشرات من المحتجين من أهالي القرى المحبطة بشركة نفط ذي قار تقدموا على غلق مبنى الشركة بالإطارات المحترقة ومنع الموظفين من الدوام للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار : اعتقال 13متهم باغلق شركة نفطها ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار : اعتقال 13متهم باغلق شركة نفطها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).