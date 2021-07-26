انفجارات معسكر النجف.. القوات الأمريكية تنفي قصف مواقع في العراق

2021/07/26 | 20:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى قائد عسكري أمريكي، الإثنين، تنفيذ ضربات جوية في العراق أو سوريا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وجاء النفي إثر الانفجارات التي هزت معسكر الديوك التابع لفرقة "الإمام علي" المنضوية في ألوية العتبات الدينية التي يشرف عليها وكلاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، مخلفة إصابات وخسائر مادية.

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وقال العقيد وأين مارتو المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، إنّ "الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية والتحالف لديهما حق أصيل في الدفاع على النفس".

وأضاف المتحدث، أنّ "حماية القوات تظل على رأس أولويات" التحالف الدولي في العراق، مبينًا أنّ التحالف الدولي لم يوجه ضربات جوية في سوريا أو العراق اليوم أو أمس.

واتهمت منصات تابعة للفصائل المسلحة، الطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على المعسكر، غربي النجف، مستندة إلى معلومات نشرها حساب "انتل سكاي" على تويتر.

فيما قالت فرقة "الإمام علي" في بيان لها، إنّ معسكر "الديوك" تعرض إلى ضربتين جويتين من قبل طيران مسيّر دون اتهام جهة بعينها.



لكن قيادة العمليات المشتركة نفت ذلك، مؤكدة أنّ الحادث وقع "نتيجة سوء خزن الصواريخ والأسلحة وارتفاع درجات الحرارة".

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