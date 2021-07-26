البيت الابيض يكشف تفاصيل بقاء القوات الاميركية في العراق

2021/07/26 | 20:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن تغيير المهمة في العراق من قتالية إلى تدريبية واستشارية.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، اليوم (26 تموز 2021)، إن "القيادة العراقية طلبت من الولايات المتحدة تحويل مهمة قواتنا من القتال إلى الدعم الاستشاري، سنعلن اليوم عن تغيير مهمتنا في العراق من قتالية إلى تدريبية واستشارية".

وأضافت، انه "لن نفصح عن أي تفاصيل بشأن عدد القوات الأميركية التي ستبقى في العراق بعد نهاية العام".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد اعلن في وقت سابق، أنه سيستضيف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، فيما أعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال بايدن، في تغريدة له على منصة "تويتر"، انه "بعد ظهر اليوم، سأستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجتماع في المكتب البيضاوي".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء أمس الأحد، الى العاصمة الاميركية واشنطن في زيارة رسمية.

و‏يترأس رئيس الوزراء وفدا رفيع المستوى، يضم وزراء كل من الخارجية والدفاع والنفط والتجارة والثقافة.

ويتضمن جدول اعمال الكاظمي لقاءات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأغلبية الديموقراطية تشاك شومر.

ومن المتوقع أن يصدر اليوم الاثنين، بيان ختامي عن اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي.

وقد شهدت العاصمة واشنطن إجراءات أمنية مكثفة، ورفع العلمان العراقي والأمريكي في مختلف أنحاء العاصمة للترحيب برئيس الوزراء.

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