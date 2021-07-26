2021/07/26 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن نفصح عن أي تفاصيل بشأن عدد القوات الأميركية التي ستبقى في العراق بعد نهاية العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يغير مهام قواته في العراق.. ماذا بشأن العدد؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يغير مهام قواته في العراق.. ماذا بشأن العدد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).