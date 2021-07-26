2021/07/26 | 21:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من اليوم وحتى 27 آب/أغسطس المقبل.وبحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعلان حظر التجوال في تونس من السابعة مساء إلى السادسة صباحا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان حظر التجوال في تونس من السابعة مساء إلى السادسة صباحا ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان حظر التجوال في تونس من السابعة مساء إلى السادسة صباحا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).