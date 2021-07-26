توب 5.. ميقاتي رئيسا مكلفا للحكومة اللبنانية.. ونص الفصل 80 بدستور تونس

2021/07/26 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كلمات نجيب ميقاتي الأولى بعد تسميته رئيس حكومة مكلف في لبنان، وقرارات الرئيس التونسي التي أثارت تفاعلا بين نشطاء، وتعليق توكل كرمان على الأحداث التي شهدتها تونس، ومقابلة حصرية مع قائد طالبان باكستان، إلى توضيح وزارة الداخلية السعودية للمواقع والأماكن التي لايمكن دخولها الأشخاص غير المحصنين..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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