الزراعة تسمح بتوريد البيض والدجاج والأعلاف من اقليم كردستان

2021/07/26 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،

اليوم الاثنين، توجيهاً عاجلاً بتوريد

البيض والدجاج من إقليم كردستان لضمان

توازن أسعار هذه المواد التي ارتفعت في

الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد

ا

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