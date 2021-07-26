يونامي تعلق على فشل البرلمان بتشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان

2021/07/26 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر مكتب حقوق الإنسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الاثنين، عن أسفه لعدم تمكن مجلس النواب العراقي من تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد في مفوضية حقوق الإنسان.

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وقالت رئيسة وممثلة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دانييل بيل في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تموز 2021)، إن "مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (IHCHR) يؤدي دوراً حاسماً في عمل المؤسسة لتعزيز مبادئ عدم التمييز والإنصاف والمساواة والعدالة والشمولية في العراق".

وأضافت، "تأسف يونامي لعدم تمكن مجلس النواب من تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد في المفوضية، وبالتالي تأخير تعيين مجلسٍ جديدٍ للمفوضين".

وتابعت، "تحث يونامي على اتخاذ تدابير فورية لتعيين مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في امتثالٍ تام للمادة 7 من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان لسنة 2008، وبما يتفق مع "المبادئ الدولية المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" (مبادئ باريس)".

وقررت المحكمة الاتحادية، الاثنين، عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب.





وبحسب وثائق حصل عليها "ناس" (26 تموز 2021)، فأن المحكمة أكدت على بقاء المفوضية هيئة دستورية مستقلة ماليا واداريا وفنيا.

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