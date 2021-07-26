2021/07/26 | 21:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان..قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشـــدالشعبي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان..قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشـــدالشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).