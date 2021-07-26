الكاظمي يلتقي بايدن في البيت الابيض

2021/07/26 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،اليوم الاثنين، في البيت الأبيض الرئيس الاميركي جو بايدن.وكان بايدن أكد، الاثنين، أنه سيستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم.ووصل الكاظمي امس الاحد الى العاصمة […]

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