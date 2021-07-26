اعتقال شخص حاول 'الاعتداء' على حماية مستشفى في بغداد

2021/07/26 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال شخص حاول الاعتداء على حماية مستشفى الجملة العصبية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طوارئ شرطة بغداد تعتقل شخصا حاول الاعتداء على حماية مستشفى الجملة العصبية وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه بعد ان حاول التجاوز على الانظمة الصحية للمستشفى".

وفي شأن آخر، أفاد المصدر أن "سيطرات شرطة بغداد تضبط تريلة محملة بـ400 كارتون دجاج ممنوع من الاستيراد وتحيله الى القضاء".

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