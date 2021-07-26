مقتل مفوض وإصابة ضابط اثناء اعتقال مطلوب في الانبار

2021/07/26 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل مفوض وإصابة ضابط اثناء عملية اعتقال مطلوب بتهمة المخدرات في محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مفوضاً في مكافحة مخدرات الانبار قتل وأصيب ضابط برتبة ملازم اول اثناء تنفيذ عملية قبض على احد المطلوبين بتهمة المخدرات في الانبار".

وأضاف المصدر أنه "تم الاشتباك مع المتهم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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