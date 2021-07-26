في المسألة التنظيمية - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2021/07/26 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين الكتاب: «في المسألة التنظيمية» الكاتب: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معهد العلوم الإجتماعيةالطبعة الأولى: تشرين الثاني(نوڤ-;-مبر) 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جميــــــــــع الحقـــــــــــــ ......





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