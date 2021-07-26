تونس بين ديمقراطية الفساد وديمقراطية الاصلاح - جاسم ألصفار

2021/07/26 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار تونس بين ديمقراطية الفساد وديمقراطية الإصلاحد.



جاسم الصفار26-07-2021تطور الوضع في تونس بسرعة تجاوزت إمكانية المتابعين على مجاراته وتوقع متغيراته.



ففي يوم الأحد 25 يوليو / تموز اندلعت في عدد من المدن التونسية أعمال احتجاجية، يشار الى أنها عفوية.



وانصب غضب المحتجين، غير الراضين عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد على خلفية تفشي الوباء، على حزب النهضة الحاكم.



لذا تم الهجوم على مقر الحزب وط ......





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