2021/07/26 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بايدن: لن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | بايدن: لن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بايدن: لن نقوم بأي مهمات قتالية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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