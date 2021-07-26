2021/07/26 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: الشراكة الأميركية العراقية مستمرة وإدارتي ملتزمة بها.بدء الإجتماع المغلق بين جو بايدن ومصطفى الكاظمي في البيت الأبيض.مصطفى الكاظمي: الشراكة مع الولايات المتحدة استراتيجية.

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