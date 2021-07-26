2021/07/26 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

اعلن الدفاع المدني في النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن إخماد حادث انفجار مخزن للأسلحة في محافظة النجف الأشرف.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، ، انها شكلت قيادة العمليات المشتركة لجنة تحقيقية على خلفية انفجار كدس عتاد تابع لفرقة الإمام علي في هيئة الحشد الشعبي بمحافظة النجف الأشرف للوقوف على أسباب الانفجار النهائية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير".

وأضافت، أن "المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن حادث الانفجار ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "الدفاعات الجوية لم تسجل أي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة".

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