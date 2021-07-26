لقاء العراق وأمريكا.. أبرز ما تحدث به الكاظمي وبايدن خلال اجتماع البيت الأبيض - عاجل

2021/07/26 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادشهد اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدين، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض الحديث عن الانتخابات العراقية المرتقبة والوضع الوبائي لكورونا ودور القوات الأميركية في العراق.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي وتابعته (بغداد اليوم)، ان "علاقاتنا مع واشنطن لها جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها".

وأضاف: "يسعدني استمرار التعاون بين البلدين وان الشراكة بين بغداد وواشنطن ستراتيجية".

من جانبه رد الرئيس الأميركي جو بايدن على الكاظمي بالقول: "اتطلع لأجراء الانتخابات العراقية في تشرين الأول المقبل"، مبينا ان " الشراكة الأمريكية العراقية مستمرة وإدارتي ملتزمة بها".

وأضاف انه "نريد أن نستمر بدعم العراق استخبارياً"، لافتا الى ان "الدور الأميركي في العراق سيتركز على المساعدة التدريبية وما يتعلق بتنظيم داعش".وأفاد "سنرسل 500 ألف جرعة لقاح فايزر للعراق".

وانطلق الاجتماع، في وقت سابق اليوم الاثنين، بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن.

هذا ووصل الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن قد أكد في وقت سابق، الاثنين، أنه سيستضيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم.

ووصل الكاظمي امس الاحد الى العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد في زيارة رسمية.

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