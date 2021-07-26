الدفاع المدني تعلن إخماد حريق انفجار مخزن للأسلحة في النجف

2021/07/26 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق انفجار مخزن للأسلحة في محافظة النجف.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث انفجار مخزن الأسلحة والأعتدة العائد الى الحشد الشعبي غربي محافظة النجف دون تسجيل خسائر …

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