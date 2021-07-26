الكاظمي خلال لقائه بايدن :اتطلع لتنمية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة

2021/07/26 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه الرئيس االامريكي جو بايدن في البيت الابيض انه يتطلع لتنمية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة .واضاف ان يوجه الشكر للولايات المتحدة على ما قدمته للعراق من اجل ان يكون بلدا ديموقراطيا.وتابع ان علاقتنا مع الولايات المتحدة اليوم اقولى من اي وقت مضى./انتهى2

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