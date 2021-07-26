بايدن يستقبل الكاظمي.. ويتعهد بدعم الانتخابات والاستخبارات

2021/07/26 | 22:22 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الاثنين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعرب الكاظمي عن سعادته "باستمرار التعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدولتين لها "جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها".

مادة اعلانية

ومن جانبه، قال بايدن: "أتطلع للانتخابات العراقية"، وتعهد بمواصلة "دعم العراق استخبارياً".

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأميركي بايدن، الاثنين، عن تطلعه لاستقبال رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.

This afternoon, I’ll be hosting Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi for a meeting in the Oval Office.



I look forward to strengthening the strategic partnership between the United States and Iraq and working to advance bilateral cooperation.

— President Biden (@POTUS) July 26, 2021

وفي تغريدة على حسابه في تويتر قال بايدن: "سأستضيف رئيس الوزراء الكاظمي في لقاء في المكتب البيضاوي.



أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، والعمل على دفع التعاون الثنائي قدماً".

وترجّح مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" صدور بيان مشترك اليوم بعد لقاء الكاظمي ببايدن يشير إلى "إعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وبغداد"، بحيث يتم إنهاء عمل القوات الأميركية القتالية في العراق ووضع جدول زمني لسحبها بحلول نهاية هذا العام، مع الإبقاء على وجود عسكري أميركي لتدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أرشيفية)

وتشير المصادر إلى بقاء "القوة الجوية الأميركية" في العراق، إضافة لتقديم واشنطن التدريب والدعم للقوات العراقية، مشددةً على أن "سحب القوة القتالية الأميركية لا يشمل قوات التحالف الموجودة بالعراق".

ويتمحور اللقاء بين بايدن والكاظمي، وهو الأول من نوعه، بشكل أساسي حول وجود القوات الأميركية في العراق، وعلى نطاق أوسع حول قدرة بغداد على التصدي لخلايا تنظيم داعش المتبقية.

قوات أميركية في العراق (أرشيفية)

وتأتي زيارة الكاظمي إلى واشنطن في وقت تتعرّض القوات الأميركية في العراق لهجمات متكررة تشنّها ميليشيات موالية لطهران.



وتقوم واشنطن بضربات رداً على تلك الهجمات.

ولا يزال حوالي 2500 عسكري أميركي متواجدين في العراق، وتُرسل الولايات المتحدة أيضاً بشكل متكرر إلى البلاد قوات خاصة لا تُعلن عن عديدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يستقبل الكاظمي.. ويتعهد بدعم الانتخابات والاستخبارات) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يستقبل الكاظمي.. ويتعهد بدعم الانتخابات والاستخبارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).