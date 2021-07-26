2021/07/26 | 22:22 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن: نتطلع للانتخابات العراقية و نريد استمرار دعم العراق استخبارياً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: نتطلع للانتخابات العراقية و نريد استمرار دعم العراق استخبارياً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: نتطلع للانتخابات العراقية و نريد استمرار دعم العراق استخبارياً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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