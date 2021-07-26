إنقاذ 88 مهاجرا في فرنسا أثناء محاولتهم عبور المانش

2021/07/26 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت 88 مهاجرا قبالة سواحل بولونيه-سور-مير في شمال فرنسا أثناء محاولتهم الوصول إلى انجلترا على متن ثلاثة قوارب مختلفة.

وتلقى المركز الإقليمي للمراقبة والإنقاذ اتصالا يفيد بأن قاربا كان “في وضع صعب” قبالة سواحل بولونيه-سور-مير.

وعلى الإثر قامت دورية تابعة للبحرية بانقاذ 11 شخصا بينهم امرأتان وأنزلتهم في ميناء بولونيه-سور-مير حيث تولت شرطة الحدود رعايتهم، وفق ما ذكرت الإدارة البحرية في بيان.

ثم تَبَلَغ مركز غري-ني بأن زورقين آخرين “يواجهان صعوبة” قبالة بولونيه-سور-مير، فأرسلت البحرية الفرنسية قاربا قام بإنقاذ 32 شخصا بينهم حامل، من القارب الأول و45 من الثاني.

وتم إنزال المهاجرين الـ77 في ميناء بولوني سور مير حيث اعتنت بهم شرطة الحدود.



وقالت الإدارة البحرية إنهم جميعا “بصحة وسلامة”.

وعام 2020، سجلت أكثر من 9500 عملية عبور أو محاولة عبور، وهي اكثر بأربع مرات من العام 2019 وفقا لتقرير صادر عن الإدارة البحرية.



ولقي ستة أشخاص حتفهم واختفى ثلاثة مقابل وفاة أربعة أشخاص عام 2019.

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