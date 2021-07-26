2021/07/26 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق انفجار مخزن للأسلحة في محافظة النجف الاشرف.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حادث انفجار مخزن للأسلحة في النجف المركز الخبري الوطني.

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