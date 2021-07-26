وزارة عراقية تصدر قرارا غير مسبوق يخص دوام الموظفين (وثيقة)

2021/07/26 | 22:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء قرارا، الاثنين، بأن يكون دوام منتسبي دوائر الوزارة من الرجال بنسبة 100%، في حين قلص دوام النساء من الموظفات الى 50%، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT، اليوم (26 تموز 2021)، جاء فيه إنه "حرصا منا على سلامة منتسبي وزارتنا ولتلافي الاصابات بفيروس كورونا المستجد مع المحافظة على استمرار الوزارة بتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا تقرر ما يلي:

1- يكون دوام كافة منتسبينا من العنصر الرجالي (الملاك) بنسبة 100%.

يكون الدوام بنسبة 50% للاتي:

ا- الكادر النسوي من الملاك الدائم لجميع منتسبي دوائر و اقسام مقر الوزارة والشركات العامة كافة.

ب- الموظفين بصفة عقد أجر يومي لجميع منتسبي دوائر و اقسام مقر الوزارة والشركات العامة كافة".

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