النجباء: الوجود الأميركي بكل تصنيفاته وعناوينه سيكون أهدافا لسلاح المقاومة

2021/07/26 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة النجباء أن الوجود الأميركي بكل تصنيفاته وعناوينه لا يختلف، مؤكدا أن القوات الاجنبية ستكون أهدافا لسلاح المقاومة مهما كان تصنيفها وعنوانها.

المتحدث باسم الحركة نصر الشمري اكد في تصريحات صحفية أن الأميركيين يغيرون عناوين وجودهم في العراق لخداع الرأي العام، ولا يوجد فرق بأن يكون هذا الوجود تحت اي اسم وتحت اي ذريعة على حد قوله مشيرا الى أن حركة النجباء تعلن اعتبار القوات الأميركية أهدافا لسلاح المقاومة تحت أي عنوان أو صفة کانت .

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