الكاظمي: الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية

2021/07/26 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

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وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقبيل مغادرته بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، قال.

إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الاميركية، وبين في تغريدة على تويتر، أن هذه العلاقة تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي وصفها بأنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية.

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