2021/07/26 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | بايدن: سنستمر بدعم العراق ولا أعتقد ان تكون هناك مهمات قتالية لقواتنا.الكاظمي لبايدن: يسعدني استمرار التعاون بين بغداد وواشنطن.

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