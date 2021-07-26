الكاظمي يصف الشراكة مع واشنطن بالاستراتيجية.. وبايدن يؤكد: دورنا في العراق سيتركز على التدريب

2021/07/26 | 22:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، دعم واشنطن للعراق في هزيمة داعش، واصفا الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية بـ”الاستراتيجية“.وقال الكاظمي خلال لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وفقا للوكالة الرسمية: “يسعدني استمرار التعاون بين بغداد وواشنطن“.ولفت إلى أن “علاقاتنا لها جوانب عديدة صحية وثقافية وغيرها”، مبينا أن “الشراكة مع الولايات […]

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