بايدن يحدد موعد انتهاء

2021/07/26 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وقال غثر لقائهما في البيت الأبيض إن ملتزمة بتعزيز الشراكة مع العراق.

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