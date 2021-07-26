لا يمكنك أن تأكل ديمقراطية.. تونس بداية الربيع العربي ونهايته المحتملة

2021/07/26 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عقد من الاحتجاجات التي حققت الديمقراطية لتونس، عاد المتظاهرون إلى الشوارع مرة أخرى.أصدر الرئيس قيس سعيد، مرسومًا رئاسيًا، الإثنين، بإقالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير العدل بالإنابة بعد أشهر من الخلاف حول الاقتصاد والتعامل مع فيروس كورونا.ووصف زعيم حزب النهضة الإسلامي الشهير ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الخطوة بأنها انقلاب.وفي تقرير بن ويدمان كبير مراسلي CNN الدوليين، المزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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