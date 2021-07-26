الصدر يغرد بعد إعلان بايدن سحب القوات ’القتالية’ من العراق

2021/07/26 | 22:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، إلى وقف العمل العسكري من قبل "المقاومة" لحين اكمال انسحاب القوات الأميركية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (26 تموز 2021)، "شكرا للمقاومة العراقية الوطنية، فها هو الاحتلال يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية أجمع، لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب.



وشكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي".

وأضاف "مع العلم إننا قد بنا شروطا فيما سبق ومع تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا..



والسعي لدعم القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة".

وختم بوسم "#العراق_نحو_الاستقلال، وننتظر (السيادة) و (الهيبة)".

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