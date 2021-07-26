2021/07/26 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها من العراقي، شاكرا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ودعا الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الى "وقف العمليات العسكرية ضد القوات الامريكية بعد ان اعلنت جدولة انسحاب قواتها من العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد بشأن الاتفاق بين بغداد وواشنطن ويشكر الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يغرد بشأن الاتفاق بين بغداد وواشنطن ويشكر الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).