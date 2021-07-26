2021/07/26 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اننا ننتظر واياكم اتمام الانسحاب واستكمال الهيبة والسيادة.واشاد في تغريدة له بدور الكاظمي ببلورة الانسحاب الامريكي من العراق .واضاف الصدر : يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا والسعي لدعم القوات الامنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة الامن وبسطه على الاراضي العراقية وابعاد شبح الارهاب والعنف والمتطفلين وادعياء المقاومة ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : ننتظر واياكم اتمام الانسحاب واستكمال الهيبة والسيادة/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : ننتظر واياكم اتمام الانسحاب واستكمال الهيبة والسيادة/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).