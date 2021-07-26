الصدر يغرد بعد إعلان بايدن سحب القوات “القتالية” من العراق

2021/07/26 | 22:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إلى وقف العمل العسكري من قبل “المقاومة” لحين اكمال انسحاب القوات الأميركية.وقال الصدر في تدوينة، “شكرا للمقاومة العراقية الوطنية، فها هو الاحتلال يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية أجمع، لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب.وشكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي”.وأضاف “مع العلم إننا قد بنا شروطا فيما سبق ومع تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا..والسعي لدعم القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة”.وختم بوسم “#العراقنحوالاستقلال، وننتظر (السيادة) و (الهيبة)”.

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