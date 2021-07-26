الأحزاب الكوردستانية تجتمع في خورماتو

2021/07/26 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجتمعت الأحزاب الكوردستانية في مقر تنظيمات 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني لبحث أخر المستجدات السياسية والأمنية والخدمية في المنطقة.

وقال محمد محمود نائب مسؤول مركزتنظيمات 16 حمرين عقب الأجتماع في تصريح لـ PUKmedia اجتماعنا اليوم مع الأحزاب الكوردستانية في خورماتو كان مثمرا، حيث بحثنا أخر التطورات في خورماتو وبالأخص الجانب الخدمي للمناطق الكوردية المحرومة من الخدمات الضرورية ووافقنا على تشكيل لجنة خاصة لزيارة الجهات ذات العلاقة بهدف متابعة موضوع أيصال الخدمات الى تلك المناطق.

وأضاف هناك أهمال من قبل الجهات ذات العلاقة للمناطق ذات الغالبية الكوردية ومنها أحياء رزكاري وبنار الشهيدان والجمهورية من ناحية تبليط الشوارع الرئيسية الذي اصبح عبأ ثقيلا على ساكني تلك المناطق.

PUKmedia/ عمر اواره

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