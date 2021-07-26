الـ ا.و.ك يعمل على كافة التحضيرات لانجاح الانتخابات في كركوك

2021/07/26 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي والمشرف على انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظتي كركوك وصلاح الدين رزكار علي اليوم الاثنين 26/7/2021، مع رئيس واعضاء فريق الاتحاد الوطني في محور الدائرة الثانية بمحافظة كركوك.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره محمد عثمان وخالد شواني العضوين القياديين في الاتحاد الوطني، تحديد شواني مسؤولا لفريق الاتحاد الوطني في الدائرة الثانية بمحافظة كركوك.

واشار رزكار علي في كلمة الى الانتخابات العراقية المبكرة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، مضيفا ان الاتحاد الوطني يحضر نفسه لانجاح قائمة تحالف كوردستان في كركوك.

واكد على انجاح الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في كركوك، بشكل تكون مكانة الكركوكيين بكوردها والمكونات الاصيلة الاخرى محمية.

وقال رزكار علي، ان الاتحاد الوطني يعمل بكافة طاقاته لانجاح الانتخابات في كركوك وصلاح الدين، و ذهاب فريق الاتحاد الوطني في المحور الثاني بمحافظة كركوك بشكل جيد الى الجماهير وتوضيح اهمية الانتخابات لهم.

وبشان الاوضاع غير المستقرة في كركوك من الناحية السياسية والامنية والخدمية، قال رزكار علي، ان حل هذا الوضع يتطلب من الجميع اتخاذ خطوات جدية لانجاح تلك الانتخابات في كركوك

وتحدث علي خلال الاجتماع ايضا عن ان قانون الانتخابات هذه المرة مقارنة بقانون الانتخابات السابقة يتطلب الدقة اكثر، مؤكدا ان الاتحاد الوطني يعمل على كافة التحضيرات الفنية واللوجستية لانجاح الانتخابات في كركوك.

وفي ختام الاجتماع، جرى تبادل الاراء ووجهات النظر مع المشاركين حتى تسير عملية الانتخابات بنجاح في حدود الدائرة الثانية بمحافظة كركوك.

PUKmedia محمد احمد-كركوك

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